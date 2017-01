Botti di Capodanno: il Tar blocca l'ordinanza della Raggi

Sospensione in attesa della decisione sullo stop ai fuochi nella notte di San Silvestro

LA SOSPENSIONE - È stata sospesa dal Tar del Lazio l’ordinanza della Sindaca Virginia Raggi in merito al divieto di fuochi d’artificio per la notte di Capodanno. La sospensiva è arrivata in tempo mentre la discussione di merito è stata fissata per il 25 gennaio prossimo.

IL RICORSO - A ricorrere contro l'ordinanza sindacale è stata l’ASS.P.I. (Associazione Pirotecnica Italiana) che ha voluto così raccogliere le proteste degli imprenditori del settore, puntando alla "revoca dell’ordinanza numero 145 emessa il 22 dicembre dal Sindaco di Roma Virginia Raggi che dal 29 di questo mese e fino al 1 gennaio 2017 dispone il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di ‘usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonati ed esplodenti’ ed ancora di ‘usare materiale esplodente anche cosiddetto declassificato a meno di metri 200 dai centri abitati, dalle persone e dagli animali’ – si legge nella nota dei ricorrenti – Il ricorso tende ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza urgente, ma soprattutto pone rilievo sull’accentuazione del pericolo che l’ordinanza determina, incentivando paradossalmente l’utilizzo dei fuochi illegali".